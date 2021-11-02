В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку

В Киеве очевидцы сняли начало монтажа первой новогодней елки на одной из площадей столицы.

Соответствующие фото распространил "Киев Сейчас" в Telegram.

"На Демеевской (площади. - Gazeta.ua) начали устанавливать новогоднюю елку", - написали под фото.

Судя по фотографии, речь идет о традиционной искусственной елке возле кондитерской фабрики "Рошен". Там новогоднее дерево устанавливается ежегодно. Вокруг заливают каток.

Автор: "Киев Сейчас" На Демеевской пл. монтируют новогоднюю елку

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В окне квартиры на столичной Оболони заметили украшенную новогоднюю елку. Вероятно, ее жители еще не разобрали праздничное дерево из прошлого Нового года.