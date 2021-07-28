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среда, 28 июля 2021 13:27

Среди лета в Киеве заметили украшенную елку - сеть взорвалась шутками

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В окне квартиры на столичной Оболони заметили украшенную новогоднюю елку. Вероятно, ее жители до сих пор не разобрали праздничное дерево.

Соответствующее фото распространило сообщество "Жизнь Оболонского района и Минского массива" в Facebook.

Автор: facebook.com/minskiymassiv
  Елка в огнях посреди лета
Елка в огнях посреди лета

"Слабаки прячут елку в январе, более сильные держатся до февраля, а на Героев Сталинграда, 8 держатся до конца июля. Еще три месяца и снова будет актуально", - написал автор в посте.

На фото видно, что елку украшает включена электронная гирлянда. Пользователи сети преимущественно с юмором отреагировали на увиденное.

Пишут следующее:

"Какие сильные люди";
"Апартаменты Санты";
"У богатых свои причуды";
"Красавцы. Нет стереотипам";
"Видать навевает прохладу. Кондиционер отсутствует";
"А может это радионуклидный кактус-мутант там живет";
"Вам какое дело что у людей ёлка стоит? Хоть самолёт, это их личное дело";
"7 сентября - еврейский новый год (Рош ха-Шана. - Gazeta.ua). Так что все логично".

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В центре Киева на балконе одного из домов женщины устроили полуобнаженную фотосессию. Пользователи в шутку предположили, что героини съемки хотят прославиться, как обнаженные украинки на балконе небоскреба в Дубае.

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Дата
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