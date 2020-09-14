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понедельник, 14 сентября 2020 08:39

В Киеве начали действовать карантинные ограничения оранжевой зоны

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В Киеве начали действовать карантинные ограничения оранжевой зоны
Новые ограничения в столице вступили в силу с 14 сентября. Фото: pixabay.com

10 сентября Киев впервые попал в оранжевую зону. Новые ограничения в столице вступили в силу с 14 сентября.

Об этом сообщил министр Олег Немчинов в Facebook.

В отличие от самых жестких ограничений, предусмотренных для красных карантинных зон, в Киеве разрешено:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий, если в них участвует не более 220 лиц, из расчета не более 1 человека на 10 кв.м площади здания;

- работу общественного транспорта;

- работу ТРЦ, кафе и ресторанов;

- посещение образовательных учреждений;

- посадку в межобластной транспорт (поезда, автобусы и т. п).

На территории столицы в период, когда там установлен оранжевый уровень эпидемической опасности, дополнительно к противоэпидемическим ограничениям, предусмотренным для зеленого и желтого уровня эпидемической опасности, запрещается:

- проведение массовых мероприятий с участием более 220 человек и более одного лица на 10 кв.м площади;

- деятельность заведений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение учебных заведений группами количеством более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;

- проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации.

- деятельность спортивных залов, фитнес-центров;

- прием детей в детские учреждения оздоровления и отдыха;

- посещение пунктов временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев;

- перевозки пассажиров автомобильным (кроме такси) и городским электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном, межрайонном сообщении в количестве более 50% количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства;

- прием посетителей заведениями торгового (в том числе в магазинах, расположенных в торгово-развлекательных центрах) и бытового обслуживания населения;

- деятельность по предоставлению услуг общественного питания, кроме случаев приема посетителей с обеспечением наполненности не более чем на 50% посадочных мест в помещении заведения.

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Прирост заболевания Covid-19 в Киеве чуть ли не ежедневно устанавливает новый антирекорд. Определяющим фактором для перехода города в красную зону станет превышение загруженности коечного фонда.

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Дата
14
сентября

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