В Киеве наблюдали аномально сильное загрязнение воздуха

Погодные условия, способствующие накоплению вредных веществ, будут удерживаться в Киеве до 3 августа. ФОТО: Зеркало недели

В Киеве 30 и 31 июля экологи зафиксировали чрезмерное количество вредных веществ в атмосфере. Их накоплению способствовала жара.

По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, предупредила ГСЧС Украины.

Это наблюдали в районах Бессарабской и Демеевская площадей, Оболонского проспекта, улицы Довженко и проспекта Победы.

Высокий уровень загрязнения формальдегидом (5-7,5 среднесуточных ПДК) заметили в тех же районах и на улицах Попудренко и Карнауской.

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В июле ученые зафиксировали не менее 118 исторических погодных рекордов - в основном чрезвычайно высокие температуры в различных точках мира.