В Киеве на Троещине ограничат движение

С 20:00 9 апреля до 15 июня на путепроводе на ул. Сержа Лифаря в Киеве ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: Киевавтодор На Троещине ограничат движение из-за ремонта путепровода

"В частности, на путепроводе над троещинской линии скоростного трамвая начинается ремонт монолитной плиты проезжей части. В рамках ремонта запланирована замена деформационных швов, гидроизоляции и обновления асфальтового покрытия", - говорится в сообщении.

Дорожники отметили, что движение транспорта во время работ ограничат частично.

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