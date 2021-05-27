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четверг, 27 мая 2021 13:05

В Киеве на Олимпийском проведут необычный футбольный матч

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В Киеве на НСК Олимпийский 27 июня пройдет первый в Украине инклюзивный чемпионат по футболу в рамках проекта благотворительного фонда SG Charity "Инклюзивный футбол для детей" и при поддержке футболиста Manchester City Александра Зинченко.

Сообщается, что в результате регулярных тренировок продолжительностью десять месяцев будет проведен первый в Украине чемпионат по футболу среди детей с инвалидностью. Чемпионат запланирован на 27 июня и состоиться в столице на НСК Олимпийский при поддержке футболиста Manchester City Александра Зинченко.

  В Киеве состоится инклюзивный чемпионат по футболу
В Киеве состоится инклюзивный чемпионат по футболу

"Мне бы очень хотелось, чтобы в спорте не было разделения. Все люди вне зависимости от их ментальных, психологических или физических особенностей, должны иметь равные возможности в спорте. В частности, футбол обладает уникальной объединяющей силой и может служить одним из инструментов развития инклюзивного общества. Проект "Инклюзивный футбол для детей" помогает особенным детям социализироваться, развиваться и получать море положительных эмоций. Когда команда благотворительного фонда, платформа развития инклюзии в Украине, делится у себя на странице фотографиями с тренировок я понимаю, что мы все делаем правильно. Наша цель – помочь каждому ребенку с особенностями развития осуществить его мечту. Футбол для каждого", – поделился мнением о проекте футболист Александр Зинченко на странице в Instagram.

  В Киеве состоится инклюзивный чемпионат по футболу
В Киеве состоится инклюзивный чемпионат по футболу

В пресс-службе также поделились информацией о том, как будут проходить сами соревнования. Так, участники каждой группы будут разделены по 4 команды и сыграют между собой шесть футбольных игр. После окончания матчей пройдет награждение команд кубками. Также участники будут награждены медалями и статуэтки по номинациям.

"Чемпионат пройдет в атмосфере футбольного праздника, дети будут чувствовать поддержку болельщиков, что поможет зарядиться боевым духом и настроиться на дальнейшие занятия футболом", – отмечают в пресс-службе.

  В Киеве состоится инклюзивный чемпионат по футболу
В Киеве состоится инклюзивный чемпионат по футболу

Кроме того, каждому игроку будет присвоена своя позиция на футбольном поле в зависимости от предпочтений, уровня освоенных навыков и возможностей ребенка.

"Ключевые навыки, которые дети освоили и будут применять во время матча: ведения мяча, пасы, удары по воротам. Подбадривать команды, мотивировать и направлять будет тренер проекта, который занимался с детьми на протяжении года. Обеспечивать соблюдение игровых правил будет футбольный арбитр", – говорят в пресс-службе Фонда.

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27
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