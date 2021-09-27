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понедельник, 27 сентября 2021 12:50

В Киеве можно сдать на переработку старые кроссовки и выиграть новые

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В Киеве можно сдать на переработку старые кроссовки и выиграть новые
Современные кроссовки производят из различных материалов. Одна пара может содержать хлопок, резину, пластик, кожу. И каждая такая пара на помойке может разлагаться до 100 лет. Фото: pixabay.com

В Киеве на ул. Рейтарской можно сдать старые кроссовки на переработку.

Эту инициативу запустил украинский бренд Riot Division совместно с проектом с переработки Palingenesy, говорится в Instagram проекта.

Из собранной обуви создадут несколько новых пар кроссовок. Их используют в съемках будущего каталога Riot Division. В финале новую обувь разыграют среди тех, кто пожертвовал старую пару.

Специальные контейнеры для сбора подержанных кроссовок расположены возле магазина Riot Division.

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В Украину идут осенние холода. Поэтому нужно выбирать одежду теплую и стильную. На примере модных инфлюэнсеров Cosmopolitan показал актуальные фасоны на осень 2021 года.

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Дата
27
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