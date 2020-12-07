В Киеве могут декоммунизировать еще не открытую станцию метро

Киевляне требуют декоммунизировать станцию метро, которой еще нет. Фото: bigkyiv.com.ua

Еще не открытую столичную станцию метро Проспект Правды предлагают переименовать в Ветряные Горы.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. Ее автором стал Владимир Кобзарь.

По его словам, название станции Проспект Правды - "атавизм коммунистической пропаганды". Проспект так назвали в честь коммунистической газеты "Правда".

"Несколько лет назад кавычки убрали. Но изменилась ли от этого суть? Ведь постоянно будет возникать вопрос: что за правда, в чем правда? И в лукавое объяснение, что это в честь некой абстрактной Правды, поверить будет трудно", - говорится в описании петиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко прошелся по тоннелю метро на Виноградарь

Альтернативное название станции, по мнению автора, "прекрасный топоним в той местности - Ветряные Горы".

Жители Киева собирают подписи для переименования просп. Степана Бандеры на просп. Бориса Патона.