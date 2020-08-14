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пятница, 14 августа 2020 10:00

В Киеве мама выгуливала ребенка на поводке

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В Киеве мама выгуливала ребенка на поводке
Сняли прогулку мамы и ребенка в центре столицы. Фото: bigkyiv.com.ua

В центре столицы мама гуляла с ребенком держа его на поводке.

Видео появилось на одном из Telegram-каналов.

"Поводок? Это же ребенок, а не собака, что происходит с этим миром?" - говорится в описании видео.

Несмотря на возмущение администраторов канала, ребенок выглядит активным и жизнерадостным.



Реакция пользователей сети также не замедлилась: "Ребенок только недавно начал ходить, это страховка специальная, чтобы поймать, если споткнется", "А где можно такой купить, у меня двое, с этими штуками будет легче. А тот, кто такое снимает, пусть идет к специальным врачам, ему помогут смириться с реальностью".

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В Киеве рядом с магазином на ул. Северной прохожие заметили коляску с 2 маленькими девочками, к которым долго никто не подходил. Выяснилось, что сестер возрастом 12 месяцев и 2 лет там оставила баба и не вернулась.

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