В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями

Коммунальщики подрались с молодыми парнями. Фото: GJK

В Киеве на Борщаговке коммунальщики подрались с местными молодыми парнями.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

"На перекрестке Тулузы и Ромена Роллана что-то не поделили коммунальщики и местные ребята. Ну и начали выяснять отношения кулаками, метлами и палками", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что коммунальщики пустили в ход метлы, парни дрались только кулаками.

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