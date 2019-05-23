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четверг, 23 мая 2019 18:49

В Киеве коммунальщики подрались с "местными" парнями

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В Киеве коммунальщики подрались с &quot;местными&quot; парнями
Коммунальщики подрались с молодыми парнями. Фото: GJK

В Киеве на Борщаговке коммунальщики подрались с местными молодыми парнями.

Инцидент произошел в четверг, 23 мая. Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

"На перекрестке Тулузы и Ромена Роллана что-то не поделили коммунальщики и местные ребята. Ну и начали выяснять отношения кулаками, метлами и палками", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что коммунальщики пустили в ход метлы, парни дрались только кулаками.

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Неизвестные избили активиста "Национального корпуса", лидера инициативной группы предпринимателей рынка "Барабашово" Игоря Блохина. Это произошло возле его дома.

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Дата
23
мая

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