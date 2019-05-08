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среда, 08 мая 2019 11:44

В Киеве исчезла 16-летняя девушка в розовых кроссовках

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В Киеве разыскивают пропавшую 16-летнюю Маргариту Чернявскую. Родственники просят помочь неравнодушных в поисках девушки.

5 мая Маргарита ушла из дома в Шевченковском районе и не вернулась. Об этом сообщают в столичной полиции.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы длинные, голубовато-зеленые глаза.

Была одета: темно-зеленая куртка, джинсы, кроссовки розового цвета, при себе имела черный рюкзак.

При наличии информации о местонахождении Маргариты просят звонить по номеру "102". Или связаться с Шевченковским управлением полиции, которое разыскивает девушку, по телефону (044) 486-03-06.

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  Девушка была одета в темно-зеленую куртку, джинсы, кроссовки розового цвета, при себе имела черный рюкзак.
Девушка была одета в темно-зеленую куртку, джинсы, кроссовки розового цвета, при себе имела черный рюкзак.
Гражданин Беларуси 52-летний Кирилл Курганович исчез в Киеве после дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский". Известно, что 19 апреля мужчину дважды забирала "скорая", второй раз - с закрытой черепно-мозговой травмой. На следующий день он отказался от госпитализации. Позвонил жене и сказал, что едет домой. Однако там так и не появился.
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Дата
08
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