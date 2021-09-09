В Киеве горело студенческое общежитие

Пожарные потушили огонь в общежитии. Фото ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

В Киеве, на улице Дегтяревской, 49, горело девятиэтажное студенческое общежитие.

Пожар возник в одной из комнат на шестом этаже, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сгорели и повреждены мебель, бытовая техника, личные вещи, оконные рамы, закопчены стены и потолок комнаты. Жертв и пострадавших нет.

Огонь тушили 25 спасателей и 6 пожарных машин.

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Причина возникновения пожара устанавливается.

В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар. Пострадали шестеро жителей общежития. Четверо отравились угарным газом. Еще двое несовершеннолетних ранены стеклом, когда пытались вылезти через окно на улицу.