В Киеве горело студенческое общежитие

В Киеве, на улице Дегтяревской, 49, горело девятиэтажное студенческое общежитие.
Пожар возник в одной из комнат на шестом этаже, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.
Сгорели и повреждены мебель, бытовая техника, личные вещи, оконные рамы, закопчены стены и потолок комнаты. Жертв и пострадавших нет.
Огонь тушили 25 спасателей и 6 пожарных машин.
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Причина возникновения пожара устанавливается.
В общежитии Уманского национального университета садоводства произошел пожар.
Пострадали шестеро жителей общежития. Четверо отравились угарным газом.
Еще двое несовершеннолетних ранены стеклом, когда пытались вылезти через окно на улицу.
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