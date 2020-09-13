В Киеве горел дом, погиб человек

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Этой ночью в Киеве горел 5-этажный дом. Пожар произошел по улице Братиславской, 30-А.

Сообщение о пожаре поступило в 3 часа. ночи. Возгорание произошло в квартире на 1-м этаже. В квартире проживал психически больной человек, и поджоги там происходили неоднократно, сообщают спасатели.

По трехколенным лестницам пожарные спасли 14 человек, из них 2 детей. С помощью автолестницы спасли 5 человек. 14 человек вывели по лестничной клетке, из них 2 детей.

Для защиты жителей от едкого дыма, спасатели предоставляли им собственные аппараты на сжатом воздухе, чтобы люди имели возможность свободно дышать во время спуска в задымленной среде. Пожар ликвидировали в 4:15.

Во время тушения и эвакуации на 4 этаже обнаружили потерпевшую 1945 г.р. у своей квартиры в крайне тяжелом состоянии. Но, к сожалению, реанимационные мероприятия результатов не дали, женщина умерла, не приходя в сознание.

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2 сентября спасатели ликвидировали пожар в новостройке Taryan Towers, что в Печерском районе Киева.