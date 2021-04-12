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понедельник, 12 апреля 2021 14:27

В Киеве двое несовершеннолетних наглотались таблеток

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В Киеве двое несовершеннолетних наглотались таблеток
В Киеве двое несовершеннолетних девушек наглотались таблеток. Фото: pixabay.com

В Киеве зафиксировали 2 попытки самоубийств несовершеннолетних киевлянок. Обе наглотались таблеток.

Трагедия произошла 10 апреля, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"В детскую больницу Охматдет привезли жительницу Оболонского района, которая у себя дома выпила 50 таблеток. В тот же день в это медицинское учреждения привезли еще одну киевлянку. У себя дома в Соломенском районе она приняла большое количество лекарств. Обоим пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - рассказал собеседник.

Мотивы поступков несовершеннолетних устанавливает полиция.

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В феврале Украина всколыхнула волна отравлений школьников таблетками. 1-й случай произошел в Боярке под Киевом. Там 2 ученицы 7-го класса приобрели дротаверин в аптеке и выпили каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девочек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки. Ее 12-летнюю подругу доставили в больницу.

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