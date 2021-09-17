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пятница, 17 сентября 2021 13:19

В Киеве до конца года скоростной трамвай изменит движение

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В Киеве до конца года скоростной трамвай изменит движение
Скоростной трамвай на Борщаговку изменил движение до конца года. Фото: kpt.kyiv.ua

В Киеве с 18 сентября ориентировочно до 30 декабря движение трамваев маршрута №1 будет организовано от станции "Старовокзальная" до ул. Зодчих.

Изменения связаны с реконструкцией трамвайных путей по ул. Симиренко, сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры.

"Для удобства пассажиров маршрутки будет присвоен номер 1К. Продолжается режим работы и увеличивается количество автобусов на маршруте №2-Т", - говорится в сообщении.

Движение трамваев №3 - станция "Ромена Роллана" - станция "Старовокзальная" - останутся без изменений, отметили в ДТИ.

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Днепровско-одесская компания "Татра-Юг" победила в тендере на поставку новых трамвайных вагонов для КП "Киевпастранс". Так, 20 современных трамваев вскоре будут курсировать по Киеву.

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