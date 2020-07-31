В Киеве частично перекроют движение

В Киеве на проспекте Степана Бандеры ограничат движение транспорта. Фото: "Сегодня"

После длительного ремонта на просп. Степана Бандеры в Киеве на 3 недели ограничили проезд транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"На проспекте Бандеры частично ограничат движение с 00:00 1 августа до 23 августа. Начинаем ремонт нового участка проспекта Степана Бандеры: между путепроводом на улице Богатырской и Оболонским проспектом", - говорится в сообщении.

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Работы начнут в ночь на 1 августа, обновлять покрытие в направлении ул. Елены Телиги. Коммунальщики гоаорят, что постараются выполнить ремонт максимально оперативно

Ремонтные работы на проспекте Бандеры продолжаются больше года. Их выполняют на отдельных участках, каждый раз ограничивая движение транспорта.