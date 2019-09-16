В Киеве будут бороться с загрязнением по-новому

В столице ограничат въезд грузовиков. Фото: ЗН

Власти Киева ограничили въезд грузовых автомобилей из-за загрязнения воздуха.

"С 19 сентября каждое утро с 7.00 до 10.00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе", - сообщает официальный портал Киева.

Решение было принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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В столице будет круглосуточно работать передвижная лаборатория по измерению уровня загрязнения воздуха. Уделять особое внимание будут жилым массивам на левом берегу столицы, где наблюдается наибольшая задымленность.

Горсовет Киева хочет ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию в городе. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Киевсовета.