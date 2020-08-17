В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку

В Киеве 17 августа мужчина, который не имеет постоянного места жительства, пытался изнасиловать 19-летнюю девушку.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"В полицию Киева обратилась 19-летняя девушка с сообщением о том, что наглядно знакомый пытался ее изнасиловать. На место происшествия сразу выехали сотрудники отдела криминальной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.
Накануне киевлянка потеряла сумку, которую якобы нашел ее наглядно знакомый. Они договорились о встрече.
"Во время передачи вещей мужчина начал приставать к девушке и повалил на землю. Потерпевшая стала сопротивляться и кричать. В этот момент неподалеку проходила женщина, шаги которой услышал злоумышленник, а затем он испугался и убежал. По полученным приметам оперативники установили личность и разыскали правонарушителя", - отметил Сергей Ольшевский, следователь Голосеевского управления полиции столицы.
Задержанный преступник оказался киевлянином 1969 года рождения, который не имеет постоянного места жительства. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. Отбыл в местах лишения свободы в совокупности более 30 лет.
Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления по статьям Уголовного кодекса Украины - незаконченное покушение на изнасилование. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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В Шостке на Сумщине задержали 25-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и чуть не убил ее 7-месячную сестру. Событие произошло в общежитии города.
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