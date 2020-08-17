В Киеве бездомный пытался изнасиловать девушку

В Киеве 17 августа мужчина, который не имеет постоянного места жительства, пытался изнасиловать 19-летнюю девушку.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.



"В полицию Киева обратилась 19-летняя девушка с сообщением о том, что наглядно знакомый пытался ее изнасиловать. На место происшествия сразу выехали сотрудники отдела криминальной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции", - говорится в сообщении.





Фото: Патрульная полиция Киева

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В Шостке на Сумщине задержали 25-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и чуть не убил ее 7-месячную сестру. Событие произошло в общежитии города.