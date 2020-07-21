В Киеве 73 новых случая заболевания на коронавирус

По состоянию на 21 июля в Киеве 73 тесты на коронавирус показали положительный результат. Об этом сообщает Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

На сегодня в столице уже 7034 подтвержденных случая заболевания COVID-19 за время пандемии.

73 новых случая заболевания на коронавирус в Киеве. Фото: Facebook-страница Виталия Кличко 73 новых случая заболевания на коронавирус в Киеве. Фото: Facebook-страница Виталия Кличко

Среди заболевших:

- 27 женщин в возрасте от 19 до 68 лет. И 5 девочек от 2 до 7 лет.

- 38 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. И трое мальчиков от 4 до 8 лет.

- Трое медиков.

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"В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 68 киевлян. Всего коронавирус преодолели 2455 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Голосеевском, Дарницком и в Шевченковском районах - по 10 случаев в каждом", - информирует Кличко.

По состоянию на 21 июля в Украине обнаружили 60 166 больных коронавирус. Умерло - 1518 (+20). Выздоровели - 32199 (+760). За сутки зафиксировано 673 новых случая. Всего проведено 894 393 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 760 пациентов.