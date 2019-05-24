В Киеве 1 июня ограничат движение транспорта из-за велосипедистов

В Киеве 1 июня запретят движение транспорта на нескольких улицах в центре столицы в связи с проведением Велодня.

Во время велопробега с 8:00 до 13:00, будет запрещено движение транспорта по маршруту движения велосипедистов , сообщили в КГГА.

Колонна велосипедистов будет проезжать по следующему маршруту: Софийская площадь – Владимирский проезд – Михайловская площадь – улица Большая Житомирская – Львовская площадь – улица Ярославов Вал – улица Владимирская – площадь Софийская – Владимирский проезд – улица Михайловская – Майдан Незалежности – улица Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – улица Трухановская – парк "Муромец".

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В рамках Велодня тысячи людей, независимо от возраста и стиля катания, проезжают по центральным улицам городов и поселков Украины для того, чтобы привлечь внимание к здоровому и активному образу жизни и понимания с водителями на дорогах.

Массовость акции демонстрирует необходимость создания качественной велосипедной инфраструктуры и безопасных условий для велосипедистов на улицах наших городов.