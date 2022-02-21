В Киев пришла метеорологическая весна: зима оказалась рекордно короткой

В столицу пришла метеорологическая весна. Фото: pixabay.com

В Киев почти на месяц раньше пришла метеорологическая весна.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Согласно им, с 6 февраля среднесуточная температура воздуха в столице "стабильно превышает 0°С".

"Это свидетельствует о том, что в Киев пришла метеорологическая весна — почти на месяц раньше климатической нормы. Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и впредь будут положительными", - отметили специалисты.

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Метеорологическая зима началась в столице 20 декабря и завершилась 5 февраля. Она длилась всего 48 дней, что на 1,5 месяца короче средних многолетних показателей, утверждают в обсерватории.

"Метеорологическая зима в столице оказалась самой короткой за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 годов, когда она вообще не наблюдалась", - добавили специалисты.

Погода во вторник, 22 февраля, в Украине будет дождливая. Несмотря на дождь, температура воздуха в Украине будет по-весеннему теплой. В течение дня прогнозируется +5...11°С, на юге +10...14°С. В Крыму возможно до +16°С. В Киеве местами прогнозируется небольшой дождь. В столице будет преобладать теплая погода, днем до +9°С.