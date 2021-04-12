В КГГА рассказали, когда возобновят прием первоклашек в школы

Набор будущих первоклассников в столичные школы возобновится в мае.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
"В связи с карантинными ограничениями мы вынуждены приостановить прием детей в 1-е классы школ Киева, который должен был начаться сегодня (12 апреля. - Gazeta.ua). О новой дате старта приема мы обязательно всех проинформируем", - отметил Мондриевский.
По его словам, как только ситуация стабилизируется, приемная комиссия сможет восстановить набор.
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Напомним, в Киеве остановили набор первоклассников в школы через Covid-ситуацию. Это решение было принято в соответствии с протоколом Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предотвращения распространения коронавируса.
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