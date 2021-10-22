В КГГА назвали дату перехода Киева в красную зону

Поворозник дал прогноз на продолжение пандемии в Киеве. Фото: Reuters

Киев может попасть в красную зону карантина через пять дней.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает "РБК-Украина".

"У нас за вчерашний день 44 летальных случая от коронавируса по городу, и более 1,3 тыс. заболеваний, а на сегодняшнее утро превышено 65 процентов коек с кислородом в больницах. Это говорит о том, что до пяти дней - и Киев окажется в красной зоне", - сказал Поворозник.

Отнесение к зоне карантина принимает госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Сегодня киевская комиссия приняла порядок ограничений в случае, если Киев внесут в красную зону.

За вчерашние сутки в столице зафиксировали 1323 новых случая Covid-19 и 44 смерти. Это самые высокие цифры с конца апреля.

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Умерли 21 женщина в возрасте от 46 до 93 лет, 23 мужчины от 49 до 93 лет, написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

С 23 октября столичные школы идут на двухнедельный карантин. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. С переходом Киева в красную зону, для проезда в общественном транспорте нужно будет показать сертификат о Covid-вакцинации или отрицательный ПЛТ-тест.