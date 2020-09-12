В каких районах столицы было опасно открывать окна

Наибольший уровень загрязнения воздуха - в районах крупных автомагистралей. Фото: pixabay.com

В Киеве этим летом наиболее загрязненный воздух был в районе Демеевской и Бессарабской площадей и на ул. Семена Скляренко и Каунасской.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, рассказало УНН.



"Основная проблема в городе - это загрязнение примесями, которые выбрасываются автотранспортом, поэтому наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в районах крупных автомагистралей. В районе Бессарабской площади и Демеевской, расположенных в низине, уровень загрязнения почти всегда высок, так как рассеивание вредных веществ здесь осуществляется медленно. В парковых зеленых зонах уровень загрязнения воздуха меньше за счет очистки воздуха зелеными насаждениями", - отмечается в сообщении.

Несколько меньше, но существенным, загрязнение воздуха было на:

- просп. Победы (район станции метро Святошин)

- просп. Оболонском;

- площади Победы;

- бульв. Леси Украинки;

- ул. Александра Довженко (возле станции метро Шулявская)

- бульв. Вацлава Гавела (на пересечении с ул. Академика Стражеско)

- ул. Попудренко (район станции метро Черниговская).



Также повышенный показатель загрязнения воздуха был на ул. Бородина и в Гидропарке. В общем воздух столицы наиболее загрязненный диоксидом азота, формальдегидом, фенолом, диоксидом серы, в отдельных местах - оксидом азота.

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Киев занял первое место в списке городов мира с самым загрязнённым воздухом. Это произошло из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне.