В экспресс в "Борисполь" пускают без пропусков

Транспорт в аэропорт "Борисполь" перевозит пассажиров без пропусков. Фото: ТСН

На экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" и на автобус №322 Sky Bus не требуются специальные пропуска.

Сам аэропорт работает в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Поезд продолжает перевозить пассажиров без изменений в расписании.

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"Автобус продолжает выполнять рейсы и перевозить пассажиров. Для того чтобы воспользоваться автобусом спецпропуска не нужны. По-прежнему можно доехать в аэропорт "Борисполь" с Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский. В направлении аэропорта до Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-пассажирский автобус отправляется с нижнего яруса терминала D", - говорится в сообщении.

В Киеве уже выдали 500 тыс. спецпропусков на проезд в общественном транспорте, 100 тыс. из которых оперативно допечатывали из-за недостатка. Лимит пропусков исчерпан. Об этом сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Анна Голосинская.