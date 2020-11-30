В двух районах столицы зафиксировали резкий скачок загрязнения воздуха

Загрязнение воздуха зафиксировали в Киеве. Фото: DW

В воздухе в двух левобережных районах столицы 30 ноября зафиксировали продукты горения, из-за этого специалисты советуют жителям закрыть окна.

Речь идет о Днепровском и Дарницком районах, сообщает пресс-служба КГГА.

В столичной администрации объясняют, что безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах и загрязняющих веществах, образующихся в результате работы промышленных предприятий.

Киевлянам советуют:

ограничить пребывание на открытом воздухе;

держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.

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Один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире зафиксировали в Киеве 30 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.