В двух районах столицы зафиксировали резкий скачок загрязнения воздуха

В воздухе в двух левобережных районах столицы 30 ноября зафиксировали продукты горения, из-за этого специалисты советуют жителям закрыть окна.
Речь идет о Днепровском и Дарницком районах, сообщает пресс-служба КГГА.
В столичной администрации объясняют, что безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Речь идет об автомобильных газах и загрязняющих веществах, образующихся в результате работы промышленных предприятий.
Киевлянам советуют:
ограничить пребывание на открытом воздухе;
держать окна закрытыми, особенно ночью и рано утром. При открытии окон завешивать форточки увлажненной тканью и периодически ее менять;
включить системы кондиционирования и очистки воздуха;
проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;
увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.
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Один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире зафиксировали в Киеве 30 ноября.
Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
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