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среда, 09 июня 2021 13:18

В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие

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В ДТП сошлись два автобуса, есть пострадавшие
Из-за столкновения коммунального и междугороднего автобуса образовалась пробка. Фото: Патрульная полиция Киева

В среду, 9 июня, на Демеевской пл. в Киеве произошло ДТП с участием двух автобусов. Авария осложнила движение в Голосеевском районе.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"На пл. Демеевской ДТП с пострадавшими. Движение затруднено в направлении от просп. Валерия Лобановского до просп. Науки", - говорится в сообщении.

Столкнулись коммунальный и междугородный автобусы. В результате ДТП пострадал пассажир городского автобуса. Его забрали в больницу. Также у одного из транспортных средств выпали двери, пишет "Сегодня".

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В Киеве на Севастопольской площади произошло тройное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль, маршрутка и грузовик. Удар был такой силы, что автобус развернуло поперек дороги. В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. Ей оказали помощь медики.

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