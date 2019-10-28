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понедельник, 28 октября 2019 05:25

В ДТП маршрутка протаранила легковушку

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В ДТП маршрутка протаранила легковушку
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки. Фото: Информатор

В Киеве столкнулись маршрутный автобус "Богдан" и легковой автомобиль Daewoo Matiz.

Авария произошла вечером 27 октября, на перекрестке Русановской набережной и улицы Энтузиастов, сообщает Информатор.

Водитель автобуса рассказал, что он ехал в сторону станции метро "Левобережная". В левом ряду стоял мусоровоз, из-за которого водитель Daewoo не видел маршрутку и начал поворачивать. В результате автобус протаранил легковушку, ударив его в правый бок, где не было пассажиров.

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Matiz развернуло и забросило на тротуар. Ее водитель получил травму головы, его госпитализировали в больницу.

Пассажиры автобуса от медицинской помощи отказались.

В Киеве вечером 27 октября произошло ДТП, в результате которого серьезно пострадали три человека. Mercedes быстро ехал по проспекту Ватутина и не пропустил Honda, которая пересекала перекресток в сторону бульвара Перова. От сильного удара водитель Mercedes не справился с управлением и автомобиль развернуло на 360 градусов, после чего он выехал на клумбу и остановился.

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