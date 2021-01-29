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пятница, 29 января 2021 17:08

В детский сад через окно ворвался рецидивист и пошел в душевую
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Ночью в один из детских садов Киева через окно проник мужчина. Затем зашел в душевую и лег спать на полу.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Фото: "Киев Оперативный"

"Мужчины зовут Галилейской Игорь Витальевич, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу, соединенную с проникновением в жилище", - говорится в сообщении.

Муниципальная охрана, прибыв на вызов, выгнала мужа на улицу и вызвала полицию. Правоохранители мужчины не задержали, потому что для этого нет оснований.

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Питание детей в коммунальных детских садах Киева в этом году будет финансироваться полностью за счет родителей.

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