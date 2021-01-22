За питание в детских садах будут платить родители

В киевских детсадах за питание будут платить родители. Фото: УНИАН

Питание детей в коммунальных детских садах Киева в этом году будет финансироваться полностью за счет родителей.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Муниципальные сады в соответствии с действующим законодательством должны обеспечить базовый компонент дошкольного образования - это их основная функция. Поэтому приоритетной задачей для бюджета столицы является создание качественных и комфортных условий в садиках для реализации этой задачи. Дезинфекция, ремонт, обеспечение садов квалифицированным преподавательским составом и всем необходимым - вот на что сейчас переориентированы городские средства", - сказал Мондриевский.

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Он добавил, что платить родители будут исключительно дни фактического пребывания ребенка в саду. Что касается питания детей льготных категорий, то оно и в дальнейшем будет финансироваться из столичного бюджета.

С директорами учреждений, допускающими сбор денег с родителей на что-то, кроме питания, досрочно расторгнут контракты, отметил Мондриевский.

С января 2021 года в школы Киева планируют вернуть мультипрофильное питание - "шведский стол" и дабл-меню. Также продолжатся работы по внедрению нового меню и переоснащение пищеблоков