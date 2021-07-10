В Чернобыле нашли озеро идеальной формы - фото "Глаза Полесья"

Фото: Денис Вишневский

В Чернобыльской зоне отчуждения нашли озеро почти идеальной круглой формы. Оно находится на территории заповедника.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника в Facebook.

Озеро заметили во время облета прошлогодних пожаров. Этот участок ранее не исследовали.

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Сначала искусственный пруд был в форме неправильной трапеции, куда входили и выходили каналы.

"После отселения людей водные объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию, уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной", - говорится в публикации.

Ученые назвали озеро "Глаз Полесья". Оно напоминает человеческий глаз по форме.

В Чернобыльской зоне отчуждения расположен комплекс загоризонтной радиолокационной станции "Дуга", которая известна под названием военный городок "Чернобыль-2". Это гигантские антенны, в СССР предназначались для наблюдения за запусками ракет вероятного противника.