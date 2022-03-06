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воскресенье, 06 марта 2022 22:56

В центре столицы фонтаны будут "исполнять" гимн Украины

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В центре столицы фонтаны будут &quot;исполнять&quot; гимн Украины
В Киеве фонтаны заработают с 7 марта. Фото: КГГА

В Киеве на майдане Незалежности фонтаны заработают уже с 7 марта. С завтрашнего дня фонтаны ежедневно будут "выполнять" гимн Украины.

Пока фонтаны не будут работать в режиме вечернего светомузыкального шоу. В то же время утром и днем будут "петь" гимн Украины. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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Водограи в столице традиционно возобновляют работу весной, но позже – в мае.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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