В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию "Сирена"

В понедельник, 31 мая, на ул. Глазунова в центре Киева конфликт между мужчинами завершился стрельбой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: dtp.kiev.ua

"По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта. На месте работает следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.

"Пока нет информации о пострадавших, данные уточняются. В городе ввели спецоперацию "Сирена", - рассказали в полиции для "Сегодня".

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В Броварах Киевской области 69-летний мужчина подстрелил 39-летнего племянника, который является сотрудником патрульной полиции. Стрельба между родственниками возникла в результате конфликта, вероятно, имущественного характера.