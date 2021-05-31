В центре Киева звучали выстрелы: ввели спецоперацию "Сирена"

В понедельник, 31 мая, на ул. Глазунова в центре Киева конфликт между мужчинами завершился стрельбой.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.
"По предварительной информации, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников совершил несколько выстрелов вверх", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта. На месте работает следственно-оперативная группа и наряды патрульной полиции.
"Пока нет информации о пострадавших, данные уточняются. В городе ввели спецоперацию "Сирена", - рассказали в полиции для "Сегодня".
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В Броварах Киевской области 69-летний мужчина подстрелил 39-летнего племянника, который является сотрудником патрульной полиции. Стрельба между родственниками возникла в результате конфликта, вероятно, имущественного характера.
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