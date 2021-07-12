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понедельник, 12 июля 2021 17:56

В центре Киева сносят легендарные "Цветы Украины"
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Фото: facebook.com/reportersmedia/

В центре Киева на ул. Сечевых Стрельцов начали сносить модернистское здание учебно-методического павильона "Цветы Украины".

Об этом информирует сообщество "Сохраним Цветы Украины" в Facebook.

По словам активистов, ночью на огражденной территории появилась строительная техника, а уже утром 12 июля начали разрушать фасад. Защитники здания планировали встретиться с представителем застройщика и требовать остановить демонтаж, но тот отказался.

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Публикация от Ukrainian Modernism (@ukrainianmodernism)

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"Цветы Украины" - учебно-методический павильон в стиле послевоенного модернизма, построенный в 1983-1985 годах. Проект получил награду Союза архитекторов Украины как лучшие архитектурное произведение 1985 года.

О реконструкции здания стало известно в начале июня этого года. Сейчас застройщик проводит подготовительные работы к строительству. Владелец здания - Rockwill Group. Заказчик реконструкции - ОАО "Цветы Украины". Стоимость проекта - $12 млн. Застройщик Алексей Пышный планирует реконструировать здание под офисный центр с подземным паркингом. На нем хотят сделать надстройку и стеклянное оформление. В заявлении ОАО "Цветы Украины" отметили, что концепт не предусматривает нарушения предельной высотности в 27 м.

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