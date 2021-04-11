В центре Киева снесли историческое здание

Киев потерял исторический дом Уткина. По факту демонтажа открыли уголовное производство. Фото: facebook.com

Киевская городская прокуратура начала уголовное производство по факту демонтажа исторического дома Уткина в центре столицы.

В субботу, 10 апреля, общественная организация "Мапа Реновації" на своей странице в Facebook сообщила, что здание сносят, чтобы на его месте построить апарт-комплекс.

Правоохранители после обращения активистов открыли уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе. Сведения об этом факте внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 356 УК Украины (Самоуправство).

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев и потребовали разрешительные документы на выполнение строительных работ.

"Досудебное расследование в уголовном производстве в настоящее время продолжается. Оценка законности действий застройщика будет предоставлена ​​после получения ответов от контролирующих инстанций", - сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Доходный дом Уткина - историческое дореволюционное здание в центре Киева. Двухэтажная усадьба была размещена на берегу реки Лыбидь возле железнодорожного вокзала. Построена по проекту архитектора Александра Вербицкого.