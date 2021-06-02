В центре Киева пронесся ураганный ветер и наделал беды - видео

Киевом несется ураганный ветер. Фото: скриншот с видео

В центре Киева в результате сильного порыва ветра упало дерево, оборвав провода линии электропередач и повредив несколько припаркованных автомобилей.

Произошло все 2 июня на бульв. Леси Украинки, 28-Б, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"На месте ожидают соответствующие службы", - говорится в посте.

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Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве. Столицу днем 2 июня накроет шквальный ветер 15-18 м/с.