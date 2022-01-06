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четверг, 06 января 2022 14:29

В центре Киева могут перекрыть станции метро

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В центре Киева могут перекрыть станции метро
Станции могут быть перекрыты в зависимости от пассажиропотока. Фото: КГГА

7 января в Киеве возможно ограничение входа для пассажиров пяти станций метро.

Речь идет о станциях Золотые ворота, Контрактовая площадь, Почтовая площадь, Крещатик и Майдан Незалежности, сообщает КГГА.

Закрытие станций возможно в зависимости от пассажиропотока.

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"Напоминаем, в центре столицы продолжают работать новогодне-рождественские локации. Посетить локацию на Софийской площади можно до 16 января, на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов – до 23 января", - говорится в сообщении.

В Сырецком парке в Киеве традиционно открыли зимнее движение детской железной дороги. Поезда будут курсировать до 30 января 2022 года в субботу, воскресенье и праздничные дни с 10:30 до 18:50. Вокзал станции Киев-Пассажирский детский представляет собой копию центрального железнодорожного вокзала столицы. По пути курсирования поезда установили стенды с информацией об украинских городах.

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