В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова

Фото: Сергей Старостенко

На майдане Независимости в Киеве состоялась акция в память о погибшем главе "Белорусского дома в Украине" Виталии Шишове.

В центре столицы собралось около 100 человек.

Люди скандировали "Герои не умирают" и "Жыве Беларусь". Держали в руках фотографии Шишова, национальные флаги Беларуси и Украины и плакаты с осуждением режима Лукашенко.

Митингующие выразили поддержку политическим заключенным в Беларуси.

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Они напомнили, что 9 августа наполняет год протестам против фальсификации выборов.

3 августа в 7:40 в лесном массиве в Святошинском районе Киева нашли повешенным белорусского активиста 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне. В 8:58 вышел из своего дома по ул. Бударина на пробежку, это сняла камера наблюдения. Потом перестал отвечать на звонки и больше живым его никто не видел. Его девушка Божена Жолудь вместе с друзьями искали Виталия самостоятельно. Несколько раз прошли местность по маршруту его пробежки, но тщетно. В 15:18 обратились в полицию. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, также к поискам присоединились военнослужащие Нацгвардии, неравнодушные люди, волонтеры.