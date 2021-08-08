 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Просмотров: 9
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 279
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 315
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 3780
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 1863
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 405
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 945
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3124
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 396
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 540
Фото
Все фото
12
14
6
4
10
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Кустарное &quot;лакшери&quot;: разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Авария на Одесской: предупредили об осложнениях движения
Авария на Одесской: предупредили об осложнениях движения
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
В Киеве прощаются с Евгением Марчуком
Видео
Все видео
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
Куски бетона летят на дорогу: еще один столичный мост "устал"
Куски бетона летят на дорогу: еще один столичный мост "устал"
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
6 Просмотров: 2052
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 315
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 891
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 351
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 2034
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 135
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
воскресенье, 08 августа 2021 19:30

В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова
12

  Комментировать

На площади Независимости в Киеве состоялась акция в память о погибшем председателя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова
Фото: Сергей Старостенко
В центре столицы собралось около 100 человек
Люди держали в руках фотографии Шишова, национальные флаги Беларуси и Украины и плакаты с осуждением режима Лукашенко

На майдане Независимости в Киеве состоялась акция в память о погибшем главе "Белорусского дома в Украине" Виталии Шишове.

В центре столицы собралось около 100 человек.

Люди скандировали "Герои не умирают" и "Жыве Беларусь". Держали в руках фотографии Шишова, национальные флаги Беларуси и Украины и плакаты с осуждением режима Лукашенко.

Митингующие выразили поддержку политическим заключенным в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Имел странное предчувствие" - белоруса Шишова предупреждали об опасности

Они напомнили, что 9 августа наполняет год протестам против фальсификации выборов.

3 августа в 7:40 в лесном массиве в Святошинском районе Киева нашли повешенным белорусского активиста 26-летнего Виталия Шишова.

Исчез накануне. В 8:58 вышел из своего дома по ул. Бударина на пробежку, это сняла камера наблюдения. Потом перестал отвечать на звонки и больше живым его никто не видел. Его девушка Божена Жолудь вместе с друзьями искали Виталия самостоятельно. Несколько раз прошли местность по маршруту его пробежки, но тщетно. В 15:18 обратились в полицию. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, также к поискам присоединились военнослужащие Нацгвардии, неравнодушные люди, волонтеры.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В центре Киева люди вышли на митинг в память Шишова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Врач покорил высочайшую вершину Европы

Землетрясение и цунами опустошили остров

Россия начала военную агрессию против Грузии

Правда или миф: раскрыли интересные факты о потере зрения

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 8721
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 8343
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 8163
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
 Просмотров: 4248
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 4104
Новости Киева
Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину
Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину Просмотров: 576
Убийство майдановца Вербицкого: оного из подозреваемых вернули за решетку
Убийство майдановца Вербицкого: оного из подозреваемых вернули за решетку Просмотров: 216
В коме без прогнозов: Дорофеева сообщила о состоянии танцовщика, которого избил военный
В коме без прогнозов: Дорофеева сообщила о состоянии танцовщика, которого избил военный Просмотров: 945
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
 Просмотров: 2466
Показательная казнь для устрашения: друг белоруса Шишова назвал структуры, которые могли его убить
Показательная казнь для устрашения: друг белоруса Шишова назвал структуры, которые могли его убить Просмотров: 432
Больше всего комментируют
6
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
4
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
1
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1
Суд взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса
Голосов: 6900
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть