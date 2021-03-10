В центре Киева конфликт водителей завершился трагедией

В центре Киева водители устроили резню. Фото: полиция Киева

В Киеве на перекрестке ул. Малая Житомирская и Владимирский проезд конфликт 2 водителей завершился ножевым ранением одного из них.

Инцидент произошел 10 марта, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Между водителями возник конфликт, а затем драка. Злоумышленник сначала бил потерпевшего кулаками, а потом достал нож и ударил его в живот. Далее мужчина быстро сел в машину и скрылся. Правоохранители задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

46-летнего мужчину с проникающим ранением госпитализировали. Задержанному 46-летнему киевлянину сообщили о подозрении. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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19 февраля 2021 года в центре Киева возле театра им. Ивана Франко водитель Hyundai Sonata ударом руки убил киевлянина 52-летнего Владислава Корниенко, который шел по пешеходному переходу. На обнародованном видео видно, как пешеход, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения шел по зебре, но обернулся и что-то сказал водителю. Последний вышел и ударил пешехода. Он скончался на месте. Преступником оказался гражданин Азербайджана Азизли Абдулла Оглы, 1994 года рождения. Убитый пешеход был работником Киевской таможни.