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суббота, 04 января 2020 12:02

В центре Киева горел автомобиль, поврежден банк
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Фото: Андрей Шматов

В центре Киева на улице Большая Васильковская, 112 в субботу сгорел припаркованный автомобиль Peugeot.

Авто стояло близко к жилому дому, поэтому огонь разбил окна банка на первом этаже и покрыл копотью балконы до четвертого этажа, сообщает "Информатор"

О происшествии в экстренные службы сообщили ночью, около 2:00.

Кому принадлежит авто - неизвестно, оно на еврономерах, а водителя на месте не было. В результате пожара никто не пострадал.

Очевидеца рассказала, что проснулась, когда услышала громкий звук, а в квартире появился запах гари.

Спасатели оперативно ликвидировали огонь, но автомобиль почти полностью сгорел, от него осталась только задняя часть. Что стало причиной ЧП - также неизвестно.

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26 декабря на Северном мосту произошло ДТП с участием Ford Transit. Автомобиль двигался в сторону проспекта Степана Бандеры, однако машину развернуло.

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04
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