В "Борисполе" повязали иностранцев с липовыми паспортами России

Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться 4 граждан Узбекистана. Фото: ГПСУ

В аэропорту "Борисполь" 27 февраля задержали четверо иностранцев с поддельными загранпаспортами России.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время оформления рейса Киев - Ла Романа пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили 4 поддельные документы. Российскими загранпаспортами пытались воспользоваться четверо граждан Узбекистана, целью которых было попасть в Доминиканскую Республику", - говорится в сообщении.

Пассажиров задержали для установления лиц и выяснения обстоятельств. Также о нарушителях сообщили в полицию и составили на них соответствующие протоколы.

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На Киевщине разоблачили преступную группировку из 4 человек, которые подделывали и сбывали фальшивые документы государственного образца "в ассортименте".