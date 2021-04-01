В больницах Киева ищут взрывчатку

В четверг, 1 апреля, сообщили о минировании ряда медучреждений Киева.
На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и врачи, информирует пресс-служба полиции столицы.
"На электронную почту полиции Киева поступило анонимное сообщение о том, что в больницах столицы заложена взрывчатка. Прибывшие на вызов правоохранители тщательно обследуют помещения медицинских учреждений и прилегающие к ним территории", - говорится в сообщении.
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31 марта поступило сообщение о минировании здания посольства России в Киеве. На место прибыли взрывотехники. Опасных предметов в ходе проверки не обнаружили.
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