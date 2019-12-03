В 2019-м обновили рекордные за последние 10 лет 130 км теплосетей - Кличко

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18000
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5355
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 360
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2980
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1233
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1143
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1035
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
7
4
3
6
6
Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева
Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева
К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы &quot;Правого сектора&quot; - СМИ
К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы "Правого сектора" - СМИ
В Киеве горел детский сад: есть жертвы
В Киеве горел детский сад: есть жертвы
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
Видео
Все видео
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1224
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1989
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5355
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3069
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 459
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 12:46

В 2019-м обновили рекордные за последние 10 лет 130 км теплосетей - Кличко

  Комментировать
В 2019-м обновили рекордные за последние 10 лет 130 км теплосетей - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко отчитался о результатах работы городской власти за 2019 год

В 2019-м обновили рекордные 130 км теплосетей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко журналистам, отчитываясь о результатах работы городской власти за 2019 год.

"В 2019-м совершили рекордные за последние 10 лет объемы замены наиболее изношенных участков теплосетей - 130 км. В 2017 же году, когда сети были в управлении "Киевэнерго", этот показатель составлял только 35 км", - сказал Кличко.

Создали также подразделение в КП "Киевтеплоенерго" для восстановления асфальтового покрытия после аварийных разрытий.

Также в этом году столица начала реализацию проекта раздельного сбора мусора. Сейчас в городе уже установили 2,5 тысячи контейнеров для сухой фракции - пластика, бумаги, стекла. Приобрели и спецмашину для мытья контейнеров.

"На 2020-й год мы запланировали начать строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия". Общая стоимость работ в следующем году составит 420 млн грн. Эта система позволит в 5 раз снизить уровень загрязняющих веществ и достичь европейских экологических стандартов на заводе", - отметил Виталий Кличко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 2019-м обновили рекордные за последние 10 лет 130 км теплосетей - Кличко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

5-летний мальчик умер от выстрела в голову

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 85665
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10341
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8622
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
 Просмотров: 8316
Пересмотр &quot;зеленого&quot; тарифа — безответственность государства перед инвесторами - эксперт
Пересмотр "зеленого" тарифа — безответственность государства перед инвесторами - эксперт Просмотров: 6534
Новости Киева
5-летний мальчик умер от выстрела в голову
5-летний мальчик умер от выстрела в голову
 Просмотров: 90
Киев замер в пробках: где лучше не ехать
Киев замер в пробках: где лучше не ехать Просмотров: 297
На улице Киева выехала спецтехника
На улице Киева выехала спецтехника Просмотров: 351
Назвали самую дорогую и самую дешевую квартиру, которую продали в ноябре
Назвали самую дорогую и самую дешевую квартиру, которую продали в ноябре Просмотров: 1251
Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева
Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева
7
 Просмотров: 2664
Больше всего комментируют
4
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 5770
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua