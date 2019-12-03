В 2019-м обновили рекордные за последние 10 лет 130 км теплосетей - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко отчитался о результатах работы городской власти за 2019 год

В 2019-м обновили рекордные 130 км теплосетей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко журналистам, отчитываясь о результатах работы городской власти за 2019 год.

"В 2019-м совершили рекордные за последние 10 лет объемы замены наиболее изношенных участков теплосетей - 130 км. В 2017 же году, когда сети были в управлении "Киевэнерго", этот показатель составлял только 35 км", - сказал Кличко.

Создали также подразделение в КП "Киевтеплоенерго" для восстановления асфальтового покрытия после аварийных разрытий.

Также в этом году столица начала реализацию проекта раздельного сбора мусора. Сейчас в городе уже установили 2,5 тысячи контейнеров для сухой фракции - пластика, бумаги, стекла. Приобрели и спецмашину для мытья контейнеров.

"На 2020-й год мы запланировали начать строительство системы химической очистки на мусоросжигательном заводе "Энергия". Общая стоимость работ в следующем году составит 420 млн грн. Эта система позволит в 5 раз снизить уровень загрязняющих веществ и достичь европейских экологических стандартов на заводе", - отметил Виталий Кличко.