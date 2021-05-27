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четверг, 27 мая 2021 11:35

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

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Восемь лет назад на Крещатике высадили скандальные деревья. Вместо дорого сорта Бриотти расцвели обычные конские каштаны.

27 мая 2013 года председатель городской государственной администрации Киева Александр Попов уволил с должности руководителя Зеленстроя Шевченковского района Александра Цимбалюка через подмену саженцев каштанов, высаженных на Крещатике.

Автор: pravda.com.ua
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В апреле 2013 года там высадили привезенные из Северной Италии каштаны Бриотти, которые должны зацвести красными цветами. В Зеленстрое уверяли, что этот сорт деревьев - самый выносливый среди каштанов во всем мире.

Через месяц каштаны расцвели, и после проверки оказалось, что высаженные деревья являются обычными конскими каштанами. Проведенная экспертиза показала, что среди высаженных деревьев только два каштана соответствуют сорту Бриотти, 11 - сорт Аэскупус Глобра, 18 деревьев - сорт Баумана, которые никогда не высаживались на улицах Киева, и 157 - обычные конские каштаны.

Автор: kyiv.tsn.ua
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Тогдашний председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов собственноручно сажал каштаны

Полная стоимость высадки одного такого каштана, включая доставку, работы по высадке и подготовку почвы, составила в 2013 году 5,4 тыс. грн. Прокуратура Киева зафиксировала растрату 1 млн грн.

"Мы выведем всех на чистую воду. Хотели сделать доброе дело - посадить на Крещатике лучшие каштаны, а вышел скандал", - прокомментировал Александр Попов.

Цимбалюк утверждает, что когда сажали деревья, никаких визуальных оснований для проведения экспертизы не было.

"По договору и по документам они числились как каштаны Бриотти. Тогда не стояла задача определить, какие именно это деревья", - сказал чиновник.

По его словам растения зацвели как обычные каштаны из-за того, что "при пересадке они перенесли стресс".

Советник главы Киевской городской администрации Александр Мазурчак заявил, что ситуация с каштанами может быть спланированной провокацией против Александра Попова.

Автор: kyiv.tsn.ua
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Каштаны Бриотти оказались обычными конскими

"Есть два варианта: или итальянская фирма ошиблась и она должна нести ответственность и заменить все деревья за свой счет, или возник заговор фирмы с поставщиками", - заявил советник.

После этого итальянская сторона рассматривала возможность замены Киеву 200 красных каштанов Бриотти, которые в апреле высадили на Крещатике.

В официальном письме из Италии указано, что "нынешняя ситуация крайне неоднозначная, и фирме нужно время, чтобы разобраться во всех этапах работы".

"Мы серьезно заинтересованы в решении этой ситуации. Ценя вашу репутацию и репутацию нашей компании и принимая во внимание общественное мнение, мы рассматриваем вариант замены растений в количестве 200 штук", - говорится в письме.

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Впоследствии итальянская компания пообещала заменить деревья, не соответствующие требования заказчика.

"Мы договорились с руководством итальянской компании, в которой закупались каштаны, о том, что итальянцы заменят обычные каштаны на марку Бриотти. Я получил письмо от Vivai Sandro Bruschi с приглашением приехать в Италию и лично отобрать 200 деревьев", - сообщил директор фирмы-перевозчика каштанов Эдуард Мартыненко.

Автор: kyiv.tsn.ua
  Через фальшивые каштаны Александр Попов уволил руководителя "Зеленстроя" Александра Цимбалюка
Через фальшивые каштаны Александр Попов уволил руководителя "Зеленстроя" Александра Цимбалюка

В феврале 2014 киевский суд обязал Зеленстрой пересадить каштаны. Однако этого так и не произошло.

В 2019 году в Киеве на Крещатике вместо традиционных каштанов высадили можжевельник.

"С одной стороны, мы все понимаем, что каштаны являются символом Киева и эту традицию следует поддерживать. Но есть важный нюанс, который сейчас не учитывают. На Крещатике сейчас массовое движение, и улица из пешеходной превратилась в магистраль. Каштанам там плохо. Во время интенсивного движения они сохнут, особенно те, что у дороги", - сказала член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник.

Итальянская фирма, в которой закупили каштаны для высадки на Крещатике, отвергает обвинения в подмене саженцев сорта Бриоти на саженцы обычного конского каштана. Фирма заверила, что "Bruschi" нельзя в любом случае привлечь к ответственности в связи с этими проблемами.

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Дата
27
мая

Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

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