Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья

Восемь лет назад на Крещатике высадили скандальные деревья. Вместо дорого сорта Бриотти расцвели обычные конские каштаны.

27 мая 2013 года председатель городской государственной администрации Киева Александр Попов уволил с должности руководителя Зеленстроя Шевченковского района Александра Цимбалюка через подмену саженцев каштанов, высаженных на Крещатике.

Автор: pravda.com.ua Киевская власть заказала каштаны Бриотти из Италии

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В апреле 2013 года там высадили привезенные из Северной Италии каштаны Бриотти, которые должны зацвести красными цветами. В Зеленстрое уверяли, что этот сорт деревьев - самый выносливый среди каштанов во всем мире.

Через месяц каштаны расцвели, и после проверки оказалось, что высаженные деревья являются обычными конскими каштанами. Проведенная экспертиза показала, что среди высаженных деревьев только два каштана соответствуют сорту Бриотти, 11 - сорт Аэскупус Глобра, 18 деревьев - сорт Баумана, которые никогда не высаживались на улицах Киева, и 157 - обычные конские каштаны. Автор: kyiv.tsn.ua Тогдашний председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов собственноручно сажал каштаны

Полная стоимость высадки одного такого каштана, включая доставку, работы по высадке и подготовку почвы, составила в 2013 году 5,4 тыс. грн. Прокуратура Киева зафиксировала растрату 1 млн грн.

"Мы выведем всех на чистую воду. Хотели сделать доброе дело - посадить на Крещатике лучшие каштаны, а вышел скандал", - прокомментировал Александр Попов.

Цимбалюк утверждает, что когда сажали деревья, никаких визуальных оснований для проведения экспертизы не было.

"По договору и по документам они числились как каштаны Бриотти. Тогда не стояла задача определить, какие именно это деревья", - сказал чиновник.

По его словам растения зацвели как обычные каштаны из-за того, что "при пересадке они перенесли стресс".

Советник главы Киевской городской администрации Александр Мазурчак заявил, что ситуация с каштанами может быть спланированной провокацией против Александра Попова. Автор: kyiv.tsn.ua Каштаны Бриотти оказались обычными конскими

"Есть два варианта: или итальянская фирма ошиблась и она должна нести ответственность и заменить все деревья за свой счет, или возник заговор фирмы с поставщиками", - заявил советник.

После этого итальянская сторона рассматривала возможность замены Киеву 200 красных каштанов Бриотти, которые в апреле высадили на Крещатике.

В официальном письме из Италии указано, что "нынешняя ситуация крайне неоднозначная, и фирме нужно время, чтобы разобраться во всех этапах работы".

"Мы серьезно заинтересованы в решении этой ситуации. Ценя вашу репутацию и репутацию нашей компании и принимая во внимание общественное мнение, мы рассматриваем вариант замены растений в количестве 200 штук", - говорится в письме.

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Впоследствии итальянская компания пообещала заменить деревья, не соответствующие требования заказчика.

"Мы договорились с руководством итальянской компании, в которой закупались каштаны, о том, что итальянцы заменят обычные каштаны на марку Бриотти. Я получил письмо от Vivai Sandro Bruschi с приглашением приехать в Италию и лично отобрать 200 деревьев", - сообщил директор фирмы-перевозчика каштанов Эдуард Мартыненко.

Автор: kyiv.tsn.ua Через фальшивые каштаны Александр Попов уволил руководителя "Зеленстроя" Александра Цимбалюка

В феврале 2014 киевский суд обязал Зеленстрой пересадить каштаны. Однако этого так и не произошло.

В 2019 году в Киеве на Крещатике вместо традиционных каштанов высадили можжевельник.

"С одной стороны, мы все понимаем, что каштаны являются символом Киева и эту традицию следует поддерживать. Но есть важный нюанс, который сейчас не учитывают. На Крещатике сейчас массовое движение, и улица из пешеходной превратилась в магистраль. Каштанам там плохо. Во время интенсивного движения они сохнут, особенно те, что у дороги", - сказала член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики Олеся Пинзеник.

Итальянская фирма, в которой закупили каштаны для высадки на Крещатике, отвергает обвинения в подмене саженцев сорта Бриоти на саженцы обычного конского каштана. Фирма заверила, что "Bruschi" нельзя в любом случае привлечь к ответственности в связи с этими проблемами.