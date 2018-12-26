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среда, 26 декабря 2018 18:29

Устроят факельное шествие в честь Степана Бандеры

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Устроят факельное шествие в честь Степана Бандеры
В столице пройдет факельное шествие. Фото: 112

1 января 2019, в Киеве состоится традиционное факельное шествие к 110-й годовщине рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

"Украинцы почтят проводника ОУН в день его рождения многолюдным факельный маршем. Приглашаем всех желающих присоединиться к событию", - сообщила пресс-служба партии "Свобода".

Мероприятие начнется в 18.00, стартовая точка марша - парк Тараса Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степану Бандере предлагают присвоить звание Героя Украины

Степан Бандера - украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского националистического движения ХХ века. После раскола Организации украинских националистов возглавил Провод ОУН (б). В день его рождения 1 января в Украине традиционно проходят мероприятия по чествованию его памяти, которые завершаются факельными ходами.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович скептически относится к присвоению звания Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере.

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