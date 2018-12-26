Устроят факельное шествие в честь Степана Бандеры

В столице пройдет факельное шествие. Фото: 112

1 января 2019, в Киеве состоится традиционное факельное шествие к 110-й годовщине рождения лидера ОУН Степана Бандеры.

"Украинцы почтят проводника ОУН в день его рождения многолюдным факельный маршем. Приглашаем всех желающих присоединиться к событию", - сообщила пресс-служба партии "Свобода".

Мероприятие начнется в 18.00, стартовая точка марша - парк Тараса Шевченко.

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Степан Бандера - украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского националистического движения ХХ века. После раскола Организации украинских националистов возглавил Провод ОУН (б). В день его рождения 1 января в Украине традиционно проходят мероприятия по чествованию его памяти, которые завершаются факельными ходами.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович скептически относится к присвоению звания Героя Украины лидеру ОУН Степану Бандере.