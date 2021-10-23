Установили первый температурный рекорд осени

Минимальная температура не опустилась ниже +12°С. Фото: pixabay.com

В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд осени.

Ночь на 22 октября стала самой теплой за 141 год, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Минимальная температура не опустилась ниже +12°С, что на 1°С теплее, чем это было в 1889 году. Это выше климатической нормы 1991-2020 годов на 8,5°С", - говорится в сообщении.

Выходные в Киеве пройдут без существенных осадков. Ветер удержится порывистым и некомфортным. Температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться. Сегодня ожидают до + 12°С, а в воскресенье до +6...8°С.

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В Киеве нынешнее лето стало одним из самых жарких и сухих за последние 140 лет. За три месяца зафиксировали 14 температурных рекордов, из которых 10 в июне. Абсолютный рекорд не только в столице, но и в Украине до сих пор удерживает лето 2010 года.