Усиление карантина в Киеве: власть сделала заявление

В Киеве карантин планируют ужесточить. Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

В Киеве из-за критической ситуации с коронавирусом могут ввести тотальный карантин. Рассматриваются варианты с закрытием школ, детских садов и остановкой транспорта.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет "Новое время".

"Ситуация совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантину со стороны горожан. Ситуация критическая", - сказал Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, восстановление обучения в школах для учеников младших классов было "логичным вариантом для работы города".

"Но если ситуация не изменится, то нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады, а также принимать решения об ограничении транспорта в целом", - добавил чиновник.

25 марта учаники 5-11 классов в Киеве вернулись к обучению в дистанционном формате. Ученики младшей школы должны были сесть за парты сегодня, 29 марта, если эпидситуация не ухудшится.