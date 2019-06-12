"Урок божественной парковки" - в сети высмеяли водителя-нарушителя

В Киеве "герой парковки" оставил свой автомобиль Fiat прямо под светофором на перекрестке ул. Ильенко и Семьи Хохловых.

Соответствующие фото нарушителя разместили в сообществе "Киев Артель" в Facebook.

Автор: Facebook/"Київ Артель" В Киеве водитель оставил свой автомобиль Fiat прямо под светофором на перекрестке улиц

"Урок божественной парковки от владельца Fiat АА8805СС прямо на повороте и под светофором на пересечении улиц Ильенко и Семьи Хохловых. Тот неудобный момент, когда машину купил (подарили), а мозгов нет ...", - говорится в сообщении.

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Автор: Facebook/"Київ Артель" В Киеве водитель оставил свой автомобиль Fiat прямо под светофором на перекрестке улиц

Отреагировала ли полиция на действия нарушителя - неизвестно.

В Киеве активисты задержали женщину, которая за рулем автомобиля гоняла по тротуару. Инцидент произошел на Днепровской Набережной.