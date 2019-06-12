"Урок божественной парковки" - в сети высмеяли водителя-нарушителя

 
Ексклюзивы
1/5
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 3258
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 477
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 1584
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 549
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2421
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4878
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 432
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1935
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4627
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43599
Фото
Все фото
10
20
3
4
11
Показали сказочный рассвет на стеклянном мосту в столице
Показали сказочный рассвет на стеклянном мосту в столице
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
В недострое нашли труп мужчины со странной запиской
В недострое нашли труп мужчины со странной запиской
В Киеве хотят кардинально изменить Гидропарк
В Киеве хотят кардинально изменить Гидропарк
Видео
Все видео
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
Полицейский сбил ребенка: видео первых минут
В метро произошла кровавая драка
В метро произошла кровавая драка
Метро на Виноградарь: начали рыть тоннель
Метро на Виноградарь: начали рыть тоннель
Водитель сбил лося посреди Киева
Водитель сбил лося посреди Киева
Под Киевом взорвалась автозаправка
Под Киевом взорвалась автозаправка
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2871
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5049
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 558
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 1170
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
среда, 12 июня 2019 08:39

"Урок божественной парковки" - в сети высмеяли водителя-нарушителя

  Комментировать

В Киеве "герой парковки" оставил свой автомобиль Fiat прямо под светофором на перекрестке ул. Ильенко и Семьи Хохловых.

Соответствующие фото нарушителя разместили в сообществе "Киев Артель" в Facebook.

Автор: Facebook/"Київ Артель"
  В Киеве водитель оставил свой автомобиль Fiat прямо под светофором на перекрестке улиц
В Киеве водитель оставил свой автомобиль Fiat прямо под светофором на перекрестке улиц

"Урок божественной парковки от владельца Fiat АА8805СС прямо на повороте и под светофором на пересечении улиц Ильенко и Семьи Хохловых. Тот неудобный момент, когда машину купил (подарили), а мозгов нет ...", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наглому герою парковки разрисовали автомобиль

Автор: Facebook/"Київ Артель"
  В Киеве водитель оставил свой автомобиль Fiat прямо под светофором на перекрестке улиц
В Киеве водитель оставил свой автомобиль Fiat прямо под светофором на перекрестке улиц

Отреагировала ли полиция на действия нарушителя - неизвестно.

В Киеве активисты задержали женщину, которая за рулем автомобиля гоняла по тротуару. Инцидент произошел на Днепровской Набережной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Урок божественной парковки" - в сети высмеяли водителя-нарушителя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Каменный снаряд расколол пополам шлем Орлеанской Девы

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 75377
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 47739
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 40240
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 27091
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 26868
Новости Киева
Показали сказочный рассвет на стеклянном мосту в столице
Показали сказочный рассвет на стеклянном мосту в столице
10
 Просмотров: 8713
Духовенство выступило против памятника Хмельницкому
Духовенство выступило против памятника Хмельницкому
 1 Просмотров: 801
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
Не верил, что его работы будут публиковать - умер автор уникальных фото из жизни киевлян
20
 Просмотров: 5220
Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве - озвучили предостережения
Мусороперерабатывающий комплекс построят в Киеве - озвучили предостережения Просмотров: 621
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
Возле пешеходных переходов поставят фигурки детей
3
 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
38
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
35
Партии показали первые десятки своих списков
33
Приходько идет на выборы
30
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
27
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
Голосов: 5166
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua