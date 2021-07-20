Юридическая консультация Киев

В случае, когда предстоит принять важное решение относительно деятельности бизнеса, приобретения земельного участка или объекта недвижимости, инвестирования средств в строительство и т.д., следует обратится к опытным юристам за предоставлением юридической консультации, которая станет "почвой" для принятия соответствующего решения.

Получив юридическую консультацию, вы имеете возможность увидеть все риски, ознакомится с оптимальными путями их устранения или минимизации, альтернативными вариантами решения возникшей задачи, что позволит сэкономить время и средства.

При предоставлении юридической консультации к каждому клиенту применяется индивидуальный подход, что позволяет найти наиболее эффективное решение в возникшей ситуации. Очень важным является комплексный подход к решению поставленных задач. Поэтому, даже в случае, если компания имеет своего штатного юриста, в определенных ситуациях необходимо обращаться за помощью к юридической фирме, поскольку один человек не может быть экспертом во всех отраслях права, а юристы и адвокаты юридической фирмы, которые предоставляют консультации по вопросу клиента, специализируются в различных сферах украинского законодательства, в частности, по вопросам земельного и аграрного права, законодательства в сфере недвижимости и капитальных инвестиций, вопросам корпоративного, налогового права и иным отраслям права. Также, клиент может получить консультацию относительно перспектив урегулирования судебного спора.

Юридическая консультация по любому интересующему клиента вопросу предоставляется с учетом положений действующего законодательства Украины, а также судебной практики регулирования ситуаций, аналогичных к ситуации, возникшей в клиента.

Мы также понимаем, что клиент не всегда имеет возможность лично встретится с юристом для получения консультации или поставленная задача требует оперативного решения. В таких случаях, клиент может получить юридическую консультацию в устной форме, например по телефону или, при необходимости, в формате онлайн-конференции.

Одними из распространённых запросов на предоставление юридических консультаций являются консультации в отрасли налогового права. Независимо от того, что клиент продает или приобретает, в какой проект инвестирует денежные средства, необходимо понимать налоговую нагрузку и рассмотреть различные варианты структурирование сделки.

Команда Юридической фирмы "TOTUM" имеет многолетний опыт и десятки успешных кейсов.Мы предоставим клиенту самые результативные варианты решения поставленной задачи в максимально возможные короткие сроки.