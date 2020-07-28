Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь погибшего ветерана батальона "Донбасс"

Улица Российскую в Киеве переименована. Фото: "Эспрессо"

Ул. Российскую в Киеве переименовали в честь бойца батальона "Донбасс" Юрия Литвинского, который погиб на фронте от пули вражеского снайпера под Иловайский в августе 2014 года.

За это решение проголосовали 61 депутат "Киевсовета", - сообщил в Facebook Тимофей Мартыненко-Кушлянский, общественный активист.



"В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского - героя русско-украинской войны, бойца батальона "Донбасс", погибшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живет неподалеку от бывшей улице Российской ", - отметил общественный активист.

Ранее в Киеве переименовали еще 8 улиц. Комиссия Киева по вопросам наименований, на последнем заседании перед местными выборами, поддержала изменение названий 8 улиц и 2 объектов.