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вторник, 28 июля 2020 18:47

Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь погибшего ветерана батальона "Донбасс"

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Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь погибшего ветерана батальона &quot;Донбасс&quot;
Улица Российскую в Киеве переименована. Фото: "Эспрессо"

Ул. Российскую в Киеве переименовали в честь бойца батальона "Донбасс" Юрия Литвинского, который погиб на фронте от пули вражеского снайпера под Иловайский в августе 2014 года.

За это решение проголосовали 61 депутат "Киевсовета", - сообщил в Facebook Тимофей Мартыненко-Кушлянский, общественный активист.

"В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского - героя русско-украинской войны, бойца батальона "Донбасс", погибшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живет неподалеку от бывшей улице Российской ", - отметил общественный активист.

Ранее в Киеве переименовали еще 8 улиц. Комиссия Киева по вопросам наименований, на последнем заседании перед местными выборами, поддержала изменение названий 8 улиц и 2 объектов.

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